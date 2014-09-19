Форма поиска по сайту

19 сентября 2014, 08:10

Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара на Фестивальной улице

Четыре человека погибли и шесть пострадали в результате пожара в квартире на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация о возгорании в квартире на Фестивальной улице, дом №11 поступила в 01.32. В 02.09 пожар удалось полностью ликвидировать.

После этого спасатели обнаружили тела четверых погибших и шестерых пострадавших, четверо из которых - дети. Их сразу же госпитализировали с диагнозом "ожог верхних дыхательных путей" в больницу №9 имени Сперанского. Как сообщает телеканал "Москва 24", предположительно, погибшие являются уроженцами Киргизии.

По предварительным данным, причиной смерти четырех человек явилось отравление продуктами горения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве. В настоящее время проводится доследственная проверка.

пожары пострадавшие погибшие иностранные граждане чп

Главное

