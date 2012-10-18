Склад минеральной ваты горел на севере Москвы

На северо-западе Москвы сгорел склад с минеральной ватой. Очаг возгорания находился в промышленной зоне, заметили его не сразу. К приезду пожарных пламя охватило полторы тысячи квадратных метров. Чтобы потушить склад перекрыли движение. Жертв нет

Пожар произошел в минувшую среду на складе с минеральной ватой и утеплителем в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по столице.

Склад расположен в промышленной зоне по адресу: Машкинское шоссе, 38. Огонь площадью 1,5 тысячи квадратных метров вспыхнул около 21.00. Сотрудникам МЧС потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.