В Москве загорелся склад института пластмасс им. Петрова

При пожаре в институте пластмасс погиб человек

Днем 18 апреля произошло возгорание на складе Института пластмасс имени Петрова. Пожар начался около 13.00 в здании по адресу Перовский проезд, дом 35.

Возгорание площадью около 50 квадратных метров произошло на первом этаже складского помещения, где хранятся резиновые изделия. Около 14.30 огонь удалось локализовать. При этом в ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Читатели М24.ru пишут, что из задымленного здания не выбрался как минимум один человек. А те, кто хотел помочь, даже не смогли войти из-за копоти. "Дышать там нечем и температура высокая", - уточняют очевидцы. В МЧС подтвердили, что тушение пожара осложняется тем, что горит резина - дым от нее очень едкий и черный.

По сообщению ведомства, горевшее здание находится в промышленной зоне и огонь не угрожал жилым постройкам. Все сотрудники института были эвакуированы. На месте происшествия работали 15 пожарно-спасательных подразделений.

В 16.33 пожар был ликвидирован. В результате возгорания один человек погиб, еще один - пострадал.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту пожара проведут проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. "Когда погибает человек, Следственный комитет всегда возбуждает уголовное дело. По данному факту будет проведена всесторонняя экспертиза и дана процессуальная оценка действиям руководства института", - сказал M24.ru собеседник. Он подчеркнул, что в ходе расследования будет установлена причина возникновения пожара.