На северо-востоке столицы сгорели торговые павильоны

На северо-востоке Москвы горят торговые павильоны

На северо-востоке Москвы сгорели торговые павильоны, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сигнал о пожаре по адресу: улица Складочная, дом 1А, поступил оперативному дежурному в 16:38. На место события немедленно отправились огнеборцы.

Они установили, что загорелась крыша торговых павильонов. К моменту прибытия пожарных пламя охватило огромную территорию – площадь пожара превысила 600 квадратных метров.

В 17:46 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших в результате возгорания пока не поступало.

Стоит отметить, что несмотря на огромную площадь пожара – это не рекорд. В конце прошлого года на заводе в Тушине произошел пожар, площадь которого превысила 20 тысяч квадратных метров.

А наиболее тяжелым для тушения в Москве было возгорание на шинном заводе в 1996 году. Его ликвидировали несколько дней.