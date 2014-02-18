Площадь пожара на юго-западе столицы выросла до тысячи кв. метров

Фото: ГИА "Москва Медиа"

Площадь пожара в трехэтажном здании по адресу улица Миклухо-Маклая, владение 8 выросла до тысячи кв. метров, сообщает Агентство "Москва". По уточненным данным, в складских помещениях горит электробытовая техника. К тушению привлечены 35 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 138 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 17.37. "По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений в 17.46 было установлено, что происходит загорание в трехэтажном административном здании, на первом этаже которого находятся складские помещения", - отметили в пресс-службе.

Фото: ГИА "Москва Медиа"

До прибытия спасателей из дома эвакуировали около 100 человек, позже пожару присвоили второй уровень сложности.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.