Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Ногинске

В Ногинске потушен пожар в жилом доме

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в ночь на понедельник и в 1.13 был объявлен "второй номер вызова". Пожар в двух квартирах последнего этажа произошел в 00.25.

После этого огонь перекинулся на крышу дома и развился на площади 200 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 119 человек, из них 34 ребенка.

В 2.30 площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, горели уже три квартиры и крыша дома. Для ликвидации пожара задействовали 727 человека и 35 единиц техники. Пострадавших нет.