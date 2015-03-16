Мосгордума проконтролирует расследование пожара в Новодевичьем монастыре

На колокольне Новодевичьего монастыря произошел пожар

Мосгордума проконтролирует расследование причин пожара на колокольне Новодевичьего монастыря, сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Мосгордума возьмет на контроль эту ситуацию. Мы просто так ситуацию не отпустим. Существуют четкие инструкции, четкие правила, в том числе и противопожарные. За такие вещи нужно наказывать тех, кто в результате виноват, сейчас это выясняют. Это наш памятник один из наиболее любимых, древних, охраняемых ЮНЕСКО", – передает слова Герасимова Агентство "Москва".

По его словам, нужно усилить меры ответственности за нарушение техники безопасности при проведении реставрационных работ на объектах культурного наследия.

По факту пожара в Новодевичьем монастыре проводится дознание

Напомним, сигнал о пожаре в Новодевичьем монастыре поступил в воскресение, 15 марта, в 22.41. Огонь вспыхнул в строительных лесах на колокольне, на высоте в 35 метров. Пламя удалось потушить в 01.23, при этом площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, как уже сообщали в Минкульте, огонь разрушил только строительные леса и не проник в саму колокольню.

Основной версией МЧС остается нарушение техники пожарной безопасности при проведении работ. Представитель ООО "Стройкомплект", которая ведет реставрацию, заявил, что работы на колокольне завершились в воскресенье днем. После электропроводка якобы была полностью отключена.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют проверить пожарную безопасность всех объектов культурного наследия федерального значения, которые находятся на реставрации. Рейды планируется провести в связи с пожаром в Новодевичьем монастыре. Добавим, что через 10 дней должны появиться первые результаты расследования причин возгорания.

"Мы ознакомимся с ними и после этого проведем заседание рабочей группы с МЧС, где поднимем этот вопрос, – сказал заместитель министра культуры России Григорий Пирумов. – Сейчас на реставрации находится одно из зданий ГМИИ имени Пушкина, здания Английского подворья на улице Варварка".