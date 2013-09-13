На месте пожара под Новгородом обнаружены тела 34 погибших

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели обнаружили на месте пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области тела 34 погибших, информирует пресс-служба МЧС России.

"По состоянию на 23.00 (мск.) 13.09.2013 г. на месте пожара обнаружены тела 34 погибших. Продолжаются работы по разбору конструкций. Организована психологическая помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий пожара привлечено более 400 человек и более 80 единиц техники, добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 13 сентября в деревне Луки Новгородской области загорелось одноэтажное здание психоневрологического интерната "Оксочи".

В результате ЧП погибла санитарка, которая выводила из пылающего здания пациентов.

Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, столичные больницы готовы принять на лечение пострадавших при пожаре.