13 сентября 2013, 23:35

Происшествия

На месте пожара под Новгородом обнаружены тела 34 погибших

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели обнаружили на месте пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области тела 34 погибших, информирует пресс-служба МЧС России.

"По состоянию на 23.00 (мск.) 13.09.2013 г. на месте пожара обнаружены тела 34 погибших. Продолжаются работы по разбору конструкций. Организована психологическая помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий пожара привлечено более 400 человек и более 80 единиц техники, добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 13 сентября в деревне Луки Новгородской области загорелось одноэтажное здание психоневрологического интерната "Оксочи".

В результате ЧП погибла санитарка, которая выводила из пылающего здания пациентов.

Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, столичные больницы готовы принять на лечение пострадавших при пожаре.

пожары психиатрическая больница психиатры чп

