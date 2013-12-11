Пожар в Театре русской драмы ликвидирован

Фото: M24.ru

Спасателям удалось ликвидировать пожар в Театре русской драмы, расположенном в центре Москвы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС, в 9.19 пожарные подразделения потушили пламя, вспыхнувшее в здании утром. На месте работали более 10 пожарных расчетов. Очаг возгорания находился в зрительном зале.

Напомним, около 8 часов утра на кровле театра, расположенном на улице Земляной Вал, вспыхнуло пламя, площадь пожара составила более 50 квадратных метров.

Два человека были эвакуированы, в результате ЧП никто не пострадал.

За последний месяц это второе возгорание в театре: 3 ноября сгорело здание "Школы современной пьесы". Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок.

Все декорации и большинство костюмов пришли в негодность: то, что не успел испортить огонь, было залито водой.