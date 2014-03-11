МЧС предупредило о начале пожароопасного сезона в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС
Вероятность возникновения пожаров на торфяных месторождениях в Подмосковье в этом году ниже среднемноголетних значений, сообщается в предварительном прогнозе центра "Антистихия" МЧС России.
В общей сложности высокий риск раннего начала пожароопасного сезона (на 10 дней ранее среднемноголетних показателей) в этом году прогнозируется в Приморском крае, Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Ярославской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МЧС.
Торфяные пожары на территориях Рязанской и Владимирской областей также прогнозируются в пределах среднемноголетних значений, уточняется в сообщении.
Напомним, накануне в Подмосковье прошли проверку гидротехнические сооружения на торфяных месторождениях.
Внеплановую проверку гидротехнических сооружений системы обводнения торфоместорождений в Шатурском, Луховицком, Егорьевском и Талдомском районах области работники аварийно-восстановительной службы провели из-за отсутствия снежного покрова и быстрого повышения среднесуточной температуры на улице.
Закрытие затворов водоперепускных сооружений позволит удержать поверхностный сток талых вод для обеспечения противопожарного уровня влажности торфа во время самого низкого уровня воды в реке.