МЧС предупредило о начале пожароопасного сезона в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Вероятность возникновения пожаров на торфяных месторождениях в Подмосковье в этом году ниже среднемноголетних значений, сообщается в предварительном прогнозе центра "Антистихия" МЧС России.

В общей сложности высокий риск раннего начала пожароопасного сезона (на 10 дней ранее среднемноголетних показателей) в этом году прогнозируется в Приморском крае, Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Ярославской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МЧС.

Торфяные пожары на территориях Рязанской и Владимирской областей также прогнозируются в пределах среднемноголетних значений, уточняется в сообщении.

Напомним, накануне в Подмосковье прошли проверку гидротехнические сооружения на торфяных месторождениях.

Внеплановую проверку гидротехнических сооружений системы обводнения торфоместорождений в Шатурском, Луховицком, Егорьевском и Талдомском районах области работники аварийно-восстановительной службы провели из-за отсутствия снежного покрова и быстрого повышения среднесуточной температуры на улице.

Закрытие затворов водоперепускных сооружений позволит удержать поверхностный сток талых вод для обеспечения противопожарного уровня влажности торфа во время самого низкого уровня воды в реке.