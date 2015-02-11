Жильцов пятиэтажки на севере Москвы эвакуировали из-за пожара

На севере Москвы из-за пожара эвакуируют жильцов пятиэтажки

В пятиэтажном кирпичном доме в Мирском переулке произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

"В целях безопасности из подъезда на улицу были выведены 35 человек", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, возгорание произошло в Мирском переулке, 16, корпус 2. Первые подразделения спасателей прибыли на место пожара в 11.24.

В 12.08 возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Выяснилось, что в доме горел строительный мусор.