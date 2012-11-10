В Москву доставили пятерых пострадавших при пожаре в чеченском селе

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет МЧС 10 ноября доставил в Москву пятерых пострадавших при пожаре в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чеченской Республики. Среди транспортируемых – трое детей.

Пострадавших сопровождали восемь врачей отряда "Центроспас", два психолога Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также специалисты ВЦМК "Защита". Борт, укомплектованный двумя медицинскими модулями, приземлился в на аэродроме "Раменское" в 06.49, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Добавим, что пожар в частном недостроенном доме произошел накануне. Пять человек, получивших тяжелые ожоги, были доставлены в больницу Грозного. Однако затем было решено перевезти людей в московские клиники.