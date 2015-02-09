Большую часть фондов библиотеки ИНИОН можно восстановить - РАН

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Накопленная в библиотеке ИНИОН за последние 30 лет информация подлежит восстановлению, заявил директор Библиотеки РАН Валерий Леонов. Однако, по его словам, уникальная аналитика может быть утрачена безвозвратно, передает "Интерфакс".

"Основа фонда ИНИОН за последние 30 лет - это обязательные экземпляры всей литературы общественно-политической тематики, которая выходила в стране. Все, что касается этой тематики, по одной штуке поступало в ИНИОН. Собственно, эта часть - не книга как таковая, а информация - она вся восстановима. Этот же комплект, только в более широком виде, получала одновременно Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, и при желании эти книги можно ксерокопировать, сканировать или заимствовать в фонде Национальной электронной библиотеки, в который постепенно переводится вся информация, накопленная в традиционном виде", - сказал Леонов.

По его словам, "проблема тяжелая", однако информация, содержащаяся в литературе последних 30 лет, "как таковая не утрачена". Он отметил, что аналитическая информация, созданная ИНИОН, в случае утраты не сможет быть восстановлена.

"Если этот ресурс пострадал, то это безвозвратная потеря. Он очень нужен. Такая информация будет невосполнима", - подчеркнул Леонов.

Директор добавил, что самым разрушительным пожаром в истории Библиотеки РАН стал пожар 1988 года. Тогда потеряли почти 300 тысяч экземпляров, и по состоянию на январь 2015 года восстановлено лишь порядка 55% отечественного фонда и только 12% иностранного. Восстановление фондов ИНИОН может потребовать "еще больше времени", отметил Леонов.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник 30 января вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар был потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Ранее сообщалось, что здание библиотеки не планируется закрывать. Кроме того, рассматривается возможность строительства новых помещений на площадке неподалеку от института. А внутренние помещения библиотеки ИНИОН должны быть перестроены.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.