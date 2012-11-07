Пожар на складе в Остаповском проезде полностью потушен

Во время пожара на складе рухнула кровля

Пожар в складском помещении на юго-востоке столицы полностью потушен. В результате ЧП никто не пострадал.

Возгорание на складе в доме №4 по Остаповскому проезду произошло в ночь на среду. В одноэтажной пристройке к административному зданию горели вещи на площади 450 квадратных метров. По информации МЧС, обрушилась кровля здания.

Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. С огнем боролись свыше двадцати пожарных расчетов.

В 02.29 возгорание было локализовано, а в 03.07 пожар был полностью потушен.

Добавим, что в сентябре сотрудники госпожнадзора провели в здании склада плановую проверку. По ее результатам были составлены протоколы о нарушении пожарной безопасности. Однако, отмечают в МЧС, нарушения устранены не были.