СК начал проверку по факту пожара в частном доме в Химках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в частном доме в Химках, жертвой которого стала женщина. Кроме того, следователи продолжают поиски двухлетнего ребенка, проживавшего в этом доме, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

По данным следствия, возгорание произошло утром 7 августа в одном из частных домов в микрорайоне Сходня. На месте происшествия обнаружили тело женщины.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.

В начале августа пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы.

Возгорание произошло в 12:52 в доме №7 на Голубинской улице. Загорелась обшивка двух дверей в приквартирном холле на восьмом этаже. Площадь пожара составила около 16 квадратных метров.

При тушении возгорания сотрудники МЧС спасли 13 человек, в том числе троих детей. При пожаре пострадал один человек.