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В Новой Москве произошел пожар на складе. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сигнал о пожаре по адресу поселок Птичное, улица Лесная, поступил на пульт оперативного дежурного в 14.39. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя охватило кровлю складского помещения.

В 15.04 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причины возникновения пожара.