Для возобновления работы ИНИОН создан оперативный штаб

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) создало оперативный штаб для скорейшего возобновления работы Института научной информации по общественным наукам, сообщили M24.ru в пресс-службе Минобрнауки.

Штаб занимается налаживанием деятельности административно-хозяйственных подразделений ИНИОН – по словам представителя агентства, это нужно для возвращения института к работе и оценки ущерба от пожара.

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели - чтобы не допустить повторного возгорания, идет проливка конструкций. Ориентировочно этот займет еще сутки, после чего здание передадут администрации института для проведения экспертизы - до нее оценить ущерб, который был нанесен пожаром, невозможно.