На юго-востоке Москвы горит склад

На Волгоградском проспекте произошел пожар

На юго-востоке столицы горит склад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло на кровле трехэтажного здания на Волгоградском проспекте. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. При этом произошло частичное обрушение кровли.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 21.33. В 21.51 пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работают несколько пожарных бригад. Сведений о пострадавших не поступало.

По неподтвержденным данным, внутри находятся помещения, принадлежащие компании по продаже продуктов питания для ресторанов.