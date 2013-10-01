В центре Москвы в Алешинских казармах произошел пожар

Минувшей ночью в центре Москвы произошел пожар в здании Алешинских казарм. Сигнал о возгорании по адресу улица Арбатецкая, дом 2/28, поступил на пульт оперативного дежурного в 3.24, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя охватило одноэтажное деревянное выселенное здание. Огонь успел охватить почти все строение - площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В здании обрушилась кровля.

В 4.23 пожар был потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, что здание Алешинских казарм является историческим. В позапрошлом веке в постройке размещалась тюрьма для политических заключенных. Тут отбывал наказание молодой Александр Герцен.

В 1953 году в Алешинских казарм провел сутки арестованный Лаврентий Берия. Позднее в здании разместили гауптвахту Московского военного гарнизона.

Четыре года назад строение уже горело - площадь возгорания тогда составила 200 квадратных метров.