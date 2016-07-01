Форма поиска по сайту

01 июля 2016, 02:11

Происшествия

В выселенном здании на Варшавском шоссе произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге столицы в выселенном пятиэтажном здании произошел пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании в доме № 100 на Варшавском шоссе поступило на пульт оперативного дежурного. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что на втором этаже здания загорелся мусор. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству подтвердили информацию о пожаре. В 01:35 возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших нет.

