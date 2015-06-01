Казаки устроят рейды против небесных фонариков на выпускной

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Казаки устроят рейды против небесных фонариков в парках, в том числе во время школьного выпускного. Об этом M24.ru сообщил гендиректор казачьего добровольного пожарного общества Игорь Сокуренко. Дружинники будут предупреждать отдыхающих, что запуск фонариков в черте города запрещен. Если они проигнорируют предупреждение, то казаки вызовут полицию. Для горожан запуск небесных фонариков грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей. По данным МЧС, одна из версий мартовского крупного пожара в Новодевичьем монастыре - как раз запуск китайских фонариков.

"На выпускной мы будем выезжать в парковую зону и проводить профилактическую работу. Фонарики поджигают не просто так, а во время выпускных, дней рождения и других праздников. В основном этим занимается молодежь. Мы сделаем отдыхающим предупреждение. Если люди не отреагируют, то вызовем полицию", - сказал Сокуренко.

Обычно по выходным и праздникам участники пожарной дружины патрулируют парковые зоны возле Москвы-реки, выявляют факты неосторожного обращения с огнем, пояснил Сокуренко. Он считает, что казакам не придется вызывать полицию против тех, кто запускает фонарики. "Многие полагают, что это безобидная вещь, ведь фонарики продаются в Москве на каждом шагу. Никто не подозревает, что они могут залететь к кому-нибудь на балкон и поджечь жилой дом. Если это объяснить, то люди сами откажутся от запуска", - пояснил Сокуренко.

Начальник отдела по координации деятельности добровольной пожарной охраны ГУ МЧС России по Москве Владимир Фульга инициативу добровольной пожарной дружины поддержал. "Фонарик этот может может куда-то прилететь и вызвать пожар, – подтвердил представитель МЧС. – Проблема серьезная, решать ее нужно".

В феврале 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поправки в правила противопожарного режима в РФ. Они запретили запуск небесных фонариков в населенных пунктах и рядом с лесополосой. Штраф за нарушение составляет 1–1,5 тысячи рублей для физических лиц, 6–15 тысяч рублей для должностных и 150–200 тысяч рублей для юридических. В последние годы небесные фонарики стли очень популярны у россиян. Их запускали во время свадеб, выпускных, дней рождения и других праздников. В июне 2013 года в красноярском заповеднике "Столбы" из-за небесных фонариков выгорело 3,5 гектара леса. 15 марта 2015 года в Москве загорелся Новодевичий монастырь. Пламя охватило строительные леса на колокольне, на высоте 35 метров. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Никто не пострадал. В конце мая МЧС объявило, что одна из версий пожара - падение на строительные леса небесного фонарика. Другая версия - аварийный режим работы электрооборудования.



Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин уверен, что большинство отдыхающих прислушаются к дружинникам. "Если все-таки не среагируют на замечание, то нужно вызвать полицию, чтобы нарушителям выписали штраф," – подчеркнул эксперт.

По его мнению, проблема бесконтрольного запуска небесных фонариков представляется серьезной. "В черте города нет безопасных мест для запуска подобных летающих конструкций, особенно если что-то пойдет не так. Например, фонарик начнет падать до того, как в нем погаснет фитиль, или из-за порыва ветра загорится его бумажная оболочка", – предостерег Гринин.

Вместо фонариков Гринин предложил москвичам запускать в небо воздушные шарики, наполненные гелием, с прикрепленными к ним светодиодными светильниками на батарейке. "Не менее эффектное зрелище, при этом абсолютно безопасное" – подчеркнул эксперт.

Советник главы Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов говорит, что небесные фонарики – не главная причина пожаров в городе.

"Основные причины: неисправность электропроводки, сварочные работы, непотушенные сигареты. Но в принципе любое открытое пламя остается потенциальным источником опасности. Небесные фонарики - это, конечно, очень романтично, но риск пожара есть. Они поднимаются вверх, попадают в неконтролируемые потоки воздуха, могут улететь очень далеко и упасть на сухое дерево или балкон", - отметил Себенцов.

Эксперт добавил, что по статистике две трети погибших при пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. Это и есть серьезная проблема, с которой должны бороться все.

София Сарджвеладзе, Ольга Афанасьева