Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

28 июля 2014, 12:03

Из московских больниц выписали 88 пострадавших при аварии в метро

пострадавшие медицина больнцы

Фото: ИТАР-ТАСС

Из столичных больниц выписали 88 пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В медучреждениях остаются 49 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, они находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние еще пятерых оценивается как тяжелое.

Кроме того, 12 человек остаются в состоянии средней степени тяжести находятся. Состояние остальных 30 оценивается как удовлетворительное.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Как сообщалось ранее, московский метрополитен уже выплатил материальные компенсации 37 пострадавшим - по миллиону рублей на каждого человека. Также было получено 62 заявления о материальном возмещении вреда, в том числе восьми семьям погибших.

Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по горячей линии Московского метрополитена: 8 (499) 787-25-86. Также информацию можно уточнять по телефонам справочных метро: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.

Добавим, что метрополитен опубликовал все необходимые сведения для получения компенсаций. Также там указан список документов, которые нужны для оформления заявления.

Ссылки по теме

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать