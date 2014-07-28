Из московских больниц выписали 88 пострадавших при аварии в метро

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Из столичных больниц выписали 88 пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В медучреждениях остаются 49 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, они находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние еще пятерых оценивается как тяжелое.

Кроме того, 12 человек остаются в состоянии средней степени тяжести находятся. Состояние остальных 30 оценивается как удовлетворительное.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Как сообщалось ранее, московский метрополитен уже выплатил материальные компенсации 37 пострадавшим - по миллиону рублей на каждого человека. Также было получено 62 заявления о материальном возмещении вреда, в том числе восьми семьям погибших.

Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по горячей линии Московского метрополитена: 8 (499) 787-25-86. Также информацию можно уточнять по телефонам справочных метро: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.

Добавим, что метрополитен опубликовал все необходимые сведения для получения компенсаций. Также там указан список документов, которые нужны для оформления заявления.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.