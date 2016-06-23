Две пострадавшие в Карелии девочки находятся в состоянии средней тяжести

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Дети, спасенные после трагического инцидента в Карелии, находятся в состоянии средней тяжести. Они проходят курс лечения в детской больнице имени Башляевой в Москве, сообщил РИА Новости главврач учреждения Исмаил Османов.

"Состояние детей – средней тяжести. У них переохлаждение, пневмония и инфекция мочевой системы. Динамика есть не только по состоянию, но и по лабораторным данным", – подчеркнул Османов.

По данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. В столичные больницы вывезены шестеро пострадавших. Две девочки находятся в детской больнице имени Башляевой.

Возбуждены два уголовных дела. Задержаны пятеро сотрудников лагеря, а также глава карельского Роспотребнадзора Антатолий Коваленко. Суд арестовал на время следственных действий директора и заместителя директора лагеря.

По данным МЧС России, в настоящее время лагерь закрыт, все воспитанники вывезены. В детских лагерях в Карелии начались проверки. По требованию столичного департамента труда и соцзащиты проверят все лагеря, где отдыхают дети из Москвы.