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ЧП

15 июля 2014, 12:48

Число погибших в аварии на "синей" ветке метро возросло до одиннадцати

пострадавшие погибшие Арбатско-Покровская линия метро авария чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метро возросло до 11 человек, передает Агентство "Москва".

Всего за медицинской помощью обратились 149 человек, из них 108 госпитализированы, 24 человека доставили в больницу вертолетами. По некоторым данным, в аварии погиб машинист поезда. Отметим, что родственники погибших получат компенсацию в размере 1 миллион рублей, все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

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Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии. Работы на станции будут продолжаться до 22 часов.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.

Родственники погибших в аварии получат компенсацию в размере 1 миллион рублей, все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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