Тоже работа: как оплачиваются беременность и уход за ребенком в Москве

Работодатели незаконно лишают беременных женщин заработка и выплат

В Москве участились случаи невыплаты работодателями пособий по уходу за ребенком. О том, какие денежные выплаты полагаются беременным женщинам и молодым мамам в Москве, а также как защитить свои права, читайте в материале M24.ru

Единовременное пособие

Единовременное пособие выплачивается женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках беременности. На единовременную выплату дополнительно к пособию по беременности и родам имеют право женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях при сроках беременности до двенадцати недель. Его размер в 2013 году составляет 490 рублей 79 копеек.

Право на получение пособия подтверждается справкой из женской консультации, которая предъявляется по месту работы вместе с листком нетрудоспособности по беременности.

Для неработающих женщин предусмотрены ежемесячные выплаты с 22-й недели беременности до родов.

Для получения ежемесячного пособия неработающим женщинам нужно предоставить в органы соцзащиты следующие документы:

справка из женской консультации



справка о прописке из паспортного стола



справка из службы занятости о том, что вы являетесь безработной и состоите на учете в этой организации



паспорт



банковские реквизиты



В Москве выплаты перечисляются на Социальную карту москвича либо на счет в Банке Москвы.

Пособие по беременности и родам

На 30-й неделе беременности будущая мама получает право на пособие по беременности и родам, выплачиваемое работодателем. Для этого нужно предъявить по месту работы листок нетрудоспособности, который выдадут в женской консультации. Пособие выплачивается в течение 70 дней до родов и 70 дней после родов, его размер составляет 100 процентов от среднего заработка женщины за два года, при этом максимальный размер выплат за 140 дней не может превысить186 730,5 рублей.

Как оформить пособие по рождению ребенка через портал госуслуг

Если женщина учится на очной форме в учебном заведении, то ей полагается пособие в размере стипендии, которое выплачивается из федерального бюджета.

Пособие по беременности неработающим женщинам можно получать, будучи зарегистрированным в центре занятости. Для этого следует встать на учет на биржу труда. Для назначения пособия потребуется паспорт, справка из центра занятости, заявление на получение, справка о постановке на учет в женской консультации (должна быть указана дата, когда человек встал на учет).

Пособие по беременности неработающим женщинам можно получать, пока ребенку не исполнилось 1,5 года, но выплаты будут производить в минимальном размере и это возможно только с момента рождения ребенка. Следует привести свои документы в порядок.

Неработающие женщины, которым присвоен статус матери-одиночки, могут получить единовременное пособие по беременности по месту проживания, в местных органах социальной защиты.

Единовременное пособие по рождению ребенка

После рождения ребенка родители также получают право на единовременное пособие. Для этого по месту работы одного из родителей нужно предъявить свидетельство о рождении. Выплата производится в течение 10 дней с момента подачи документов. Если оба родителя являются безработными, выплата осуществляется органом социальной защиты населения. В 2013 году размер пособия составляет 13 087,6 рублей на ребенка.

Для его получения понадобятся следующие документы:



заявление о назначении пособия от одного из родителей (усыновителей)



справка о рождении ребенка, полученная в загсе (копия и оригинал)



справка с места работы второго родителя о том, что ему не выдавалось данное пособие



в случае, когда второй родитель является безработным, требуется предъявить его трудовую книжку (копию и оригинал) и справку из соцзащиты о том, что пособие ему ранее не выплачивалось



родители, получающие пособие по месту учебы, должны предъявить справку из деканата о том, что они обучаются в этом учебном заведении



если единовременное пособие для вставших на учет в ранние сроки беременности не выплачивалось, нужна справка о постановке на учет в медицинском учреждении на ранних сроках беременности (не позднее 12 недель)



если неработающий родитель получает пособие, требуется предъявить в соцзащиту трудовую книжку (копию и оригинал), если таковой нет, тогда диплом или военный билет с копией



неработающим родителям также необходимо предъявить справку о прописке ребенка, выданную в паспортном столе



Подать заявление на получение единовременного пособия необходимо не позднее, чем через 6 месяцев после рождения ребенка. В противном случае оно выдано не будет.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие выплачивается также по уходу за ребенком до полуторагодовалого возраста. Его размер составляет 40 процентов от ежемесячного заработка мамы за последний год. При этом максимальный размер размер пособия составляет 16218 рублей.

Карта москвича

"Мосгорсправка": Детские пособия

Кроме того, беременные жительницы Москвы имеют право на получение Социальной карты москвича, на которую перечисляются дополнительные выплаты.

Для получения карты нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации. Там же заполняется анкета, которая заверяется на месте работником отделения соцзащиты. С собой нужно взять фотографию 3х4, или же можно бесплатно сфотографироваться на месте.

Получить карту могут беременные женщины, имеющие постоянную регистрацию в Москве, и вставшие на учет в медицинское учреждение столицы до 20-й недели беременности или не позднее 12 месяцев с месяца рождения ребенка. Выдача карты происходит там же, но только с документом, удостоверяющим личность, и с отрывным талоном анкеты-заявки.

Необходимые документы для получения единовременного городского пособия:



паспорт гражданина России

справка из медицинского учреждения о постановке на учет не позднее 20 недели

полис медицинского страхования

страховое свидетельство обязательного медицинского страхования

Дополнительные документы, необходимые для получения единовременных пособий и дополнительных выплат: