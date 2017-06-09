Референдум по независимости пройдет в Каталонии 1 октября

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Референдум по независимости пройдет в испанском автономном сообществе Каталония 1 октября. Дату назначил глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемонт, сообщает Государственная телерадиокомпания Испании.

По словам Пучдемонта, Каталонии не удалось договориться об организации референдума с правительством Испании, поэтому решение о голосовании было принято в одностороннем порядке.

Участникам голосования предстоит ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

В ноябре 2014 года в Каталонии прошел неофициальный референдум о независимости. Тогда за независимость Каталонии высказались свыше 80 процентов голосовавших.

