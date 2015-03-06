Эдвард Сноуден попросил политическое убежище в Швейцарии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден обратился к Швейцарии за политическим убежим. Об этом он заявил в ходе телемоста Москва-Женева, пишет ТАСС.
"Я хотел бы вернуться в Женеву, с которой у меня связаны теплые воспоминания. Я считаю, что Швейцария была бы отличным местом с точки зрения политики, так как она всегда старалась занимать нейтральную позицию", – сказал Сноуден.
Ранее бывший агент американской разведки заявил о том, что хотел бы вернуться в США, но не верит в справедливое рассмотрение его дела на родине.
Напомним, бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета.
Ссылки по теме
- Адвокат Кучерена выпустил книгу о Сноудене
- Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года
- Журнал "Шпигель" опубликовал новые разоблачения Эдварда Сноудена
Американские спецслужбы также прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.
После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну – там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. Больше месяца он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", пока не получил временное убежище в России.
В августе прошлого года Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года. На родине ему грозит судебное преследование и пожизненное лишение свободы.