Эдвард Сноуден попросил политическое убежище в Швейцарии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден обратился к Швейцарии за политическим убежим. Об этом он заявил в ходе телемоста Москва-Женева, пишет ТАСС.

"Я хотел бы вернуться в Женеву, с которой у меня связаны теплые воспоминания. Я считаю, что Швейцария была бы отличным местом с точки зрения политики, так как она всегда старалась занимать нейтральную позицию", – сказал Сноуден.

Ранее бывший агент американской разведки заявил о том, что хотел бы вернуться в США, но не верит в справедливое рассмотрение его дела на родине.

Напомним, бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета.

Американские спецслужбы также прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну – там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. Больше месяца он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", пока не получил временное убежище в России.

В августе прошлого года Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года. На родине ему грозит судебное преследование и пожизненное лишение свободы.