Пять поликлиник построят в Новой Москве за год

Фото: М24.ru/Михаил Сипко
Пять поликлиник в Новой Москве построят в 2015 году, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.
По словам главы ведомства Владимира Жидкина, одновременно за смену они смогут принимать более 1,7 тысячи посетителей. При этом самые крупные поликлиники – по 350 посещений в смену – планируется открыть в поселениях Воскресенское и Десеновское.
Кроме того, амбулаторные учреждения появятся в поселениях Внуковское, Вороновское и в Щербинке. Здесь поликлиники будут рассчитаны на 310-320 пациентов.
Отметим, что с момента присоединения к столице на новых территориях уже построили семь детских садов более чем на тысячу мест, две школы на 1675 учащихся, две обычные и четыре модульные поликлиники.
Всего же в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и миллион рабочих мест.
Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста, построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.