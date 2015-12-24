Зарплата участковых врачей в Москве доходит до 100 тыс. рублей – Печатников

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В некоторых поликлиниках зарплата участковых врачей составляет 100 тысяч рублей, а в крупных больницах анестезиологи получают более 200 тысяч рублей. Об этом на публичной лекции в рамках городского проекта "Диалоги с мэрией" рассказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мы проводили соцопросы, как вы оцениваете работу вашей поликлиники. Были две группы – те, кто сам был в поликлинике, и те, кто не были год или два. Последние оказались самыми недовольными: они составили мнение по газетам, по разговорам.

Самое главное отмечали, что надо повышать зарплаты врачам. Но сегодня в некоторых поликлиниках участковые врачи зарабатывают до 100 тысяч рублей. В крупных больницах врачи анестезиологи получают и более 200 тысяч рублей. Мы сейчас ведем облачную бухгалтерию и видим зарплату каждого врача, причем не оклад, а именно итоговый заработок. Да, они стали работать больше, нагрузка на врача серьезно возросла. Но и получать стали значительно больше", - цитирует Печатникова Агентство "Москва".

Он отметил, что медицинские организации в Москве борются за пациентов, так как их бюджет зависит от количества больных.

"Раньше страховые компании платили за количество дней, которые больной провел в больнице. Одним из первых решений мы отключили стоимость лечения больных от количества дней, оплата по конечному результату за каждый законченный случай. То есть больница получает деньги за законченный случай, а не за количество дней. Больницы начали бороться за пациентов, и в них начали образовываться пустые койки.

Именно с этим, с сокращением коечного фонда, были связаны весьма резонансные случаи. Сейчас в системе ОМС работает 35 больниц, и они все борются за пациентов. Если пациент не хочет идти в эту конкретную больницу, то это сказывается на ее бюджете. И на зарплатах врачей в конечном итоге», – рассказал Печатников.

Он также сообщил, что Москва отдает в ФОМС в 1,5 раза больше денег, чем получает затем обратно.

"В течение многих лет мы не ощущали особых сложностей при переходе на одноканальное финансирование. С 2010 года изменился федеральный закон и деньги от города пошли в федеральный ФОМС, минуя территориальный, а уже оттуда по подушевому принципу – в территориальный фонд. Поэтому Москва отдает в 1,5 раза больше денег, чем получает обратно.

С точки зрения москвичей это не очень хорошо, но большинство субъектов от такой системы выиграли, это позволяет им обеспечить более-менее приличное здравоохранение", – добавил он.