Более 5 млн москвичей воспользовались электронной записью к врачу

Электронные рецепты в этом году появятся во всех поликлиниках Москвы

В 2013 году число москвичей, воспользовавшихся электронной записью к врачу, возросло на 60 процентов по сравнению с 2012 годом и достигло 5,2 миллиона человек, сообщил на заседании столичного правительства руководитель московского департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, электронная запись позволяет оптимизировать время врача. Кроме того, удалось сократить время ожидания пациентом приема у врача. К примеру, среднее время ожидания приема у гинеколога сократилось в два раза: с 8 дней в 2012 году до 4 дней в 2013 году.

Сейчас на севере Москвы заработал пилотный проект по выдаче электронных рецептов. Благодаря этой услуге время выписки рецепта сократилось с 6 до 1 минуты. Артем Ермолаев отметил, что

то сэкономило 9,5 тысячи рабочих часов врачей и позволило принять на 40 тысяч пациентов больше.

В 2014 году услуга электронный рецепт появится во всех поликлиниках Москвы. Глава департамента добавил, что в двух столичных поликлиниках уже тестируется технология распознавания речи, когда врач не записывает в карту пациента необходимую информацию, а проговаривает ее и она автоматически заносится в карту.

В рамках программы обучения медработников в 2013 году 16,5 тысяч врачей повысили общую квалификацию и прошли обучение работе с ЕМИАС.