26 февраля 2016, 04:56

Безопасность

Житель Подмосковья задушил свою супругу в ходе пьяной ссоры

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры задушил свою супругу, сообщает пресс-служба областного управления СК.

23 февраля в одной из квартир жилого дома в поселке Обухово Ногинского района взрослая дочь обнаружила свою мать на кухне, которая не подавала признаков жизни. В совершении данного преступления подозревается муж погибшей, 52-летний мужчина, признавший свою вину.

О мотиве мужчина пояснил, что желание расправиться с супругой у него возникло спонтанно, во время конфликта, произошедшего в ходе совместного распития спиртных напитков. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

