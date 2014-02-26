В 2013 году в Москве отмечено снижение уличной преступности

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году в Москве отмечено снижение уровня уличной преступности, сказал в среду глава столичной полиции Анатолий Якунин, выступая в Мосгордуме.

По его словам, в целом было зарегистрировано почти 175 тысяч преступлений, более половины из которых пришлись на хищения имущества - более 90 тысяч краж, 11,1 тысячи грабежей и 2,46 тысячи разбоев. Каждая пятнадцатая кража сопровождалась проникновением в квартиры пострадавших.

В целом за прошлый год в Москве было раскрыто около 54,4 тысячи преступлений всех видов, и этот показатель является третьим по России, отметил глава московской полиции. Самые высокие результаты достигнуты в раскрытии убийств, изнасилований, грабежей и разбоев.

За указанный период столичные полицейские пресекли деятельность более 2 тысяч организованных преступных групп (ОПГ), в том числе состоящие из приезжих, которые совершают половину всех преступлений в столице, добавил Якунин.

В этой связи он отметил, что подразделения по борьбе с этническими ОПГ, созданные в структуре уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в январе 2013 года, доказали свою необходимость и эффективность. Среди руководителей указанных подразделений есть офицеры, представляющие различные национальности, - сказал руководитель полицейского главка. По его словам, оперативники занимаются преступными группами с Северного Кавказа, а также из Закавказья и Средней Азии.

"Идет профессиональная, глубокая работа. В частности, на минувшей неделе мы "реализовали" грузино-абхазскую группировку. На следующей неделе вы увидите в СМИ информацию о других серьезных реализациях", - сказал начальник столичного главка МВД.

Говоря о чистоте рядов своих подчиненных, он отметил, что в прошлом году были привлечены к дисциплинарной ответственности 15 тысяч полицейских. В частности, более 3,1 тысячи руководителей привлечены за слабую воспитательную работу, а 130 сотрудников - за езду в пьяном виде. В то же время за образцовую службу в ушедшем году, по словам Якунина, почти 16 тысяч полицейских, из них 449 - представлены к государственным наградам.