Полиция установила личность смертника, совершившего теракт в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne
Правоохранительные органы установили личность смертника, совершившего теракт на стадионе в Манчестере, однако его имя пока не будет оглашаться в интересах расследования. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй в ходе специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, сообщает "Газета.ру".
Мэй отметила, что в ходе террористической атаки в Манчестере погибло и пострадало много детей и молодых людей. По ее словам, террорист намерено выбрал место и время, "чтобы устроить максимальную бойню".
Также сообщается, что полиция в Манчестере задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту на городском стадионе.
Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после теракта, произошедшего 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", унесшего жизни 22 человек. Среди жертв есть дети. Еще 59 человек госпитализированы.
Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
По версии полиции, атаку на стадионе в день концерта американской поп-певицы Арианы Гранде совершил террорист-смертник.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России и других стран.