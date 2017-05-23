Полиция установила личность смертника, совершившего теракт в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Правоохранительные органы установили личность смертника, совершившего теракт на стадионе в Манчестере, однако его имя пока не будет оглашаться в интересах расследования. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй в ходе специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, сообщает "Газета.ру".

Мэй отметила, что в ходе террористической атаки в Манчестере погибло и пострадало много детей и молодых людей. По ее словам, террорист намерено выбрал место и время, "чтобы устроить максимальную бойню".

Также сообщается, что полиция в Манчестере задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту на городском стадионе.