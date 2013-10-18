Форма поиска по сайту

18 октября 2013, 13:08

Безопасность

С начала года в столице в 2 раза увеличилось число митингов

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала этого года на территории Москвы в 2 раза возросло количество митингов по сравнению с прошлым годом.

Всего было проведено около 25 тысяч массовых акций, в которых приняло участие более 18 млн человек, сообщили в пресс-службе московской полиции.

Безопасность граждан в ходе проведения акций и мероприятий обеспечивали 420 тысяч полицейских.

Напомним, последний митинг прошел в минувшее воскресенье в Бирюлеве. У торгового центра "Бирюза" около четырех часов дня собралось несколько сотен человек. Они требовали раскрыть убийство москвича, прекратить работу овощной базы, расположенной в районе, и усилить миграционную политику.

Изначально акция планировалась как мирный сход, однако, она переросла в беспорядки. За медицинской помощью обратились шесть полицейских, два бойца ОМОН были госпитализированы.

