Как не стать жертвой карманных воров

Фото: ИТАР-ТАСС

В последнее время участились кражи мобильных телефонов. "Сотовые" очень маленькие, но стоят довольно больших денег и это привлекает к ним внимание воров-карманников. Как уберечься от преступников и сохранить свою собственность?

Первое и самое главное правило: никогда не давайте позвонить незнакомым людям. Большая часть краж совершается именно этим простым и незамысловатым путем.

Когда вы идете по улице в темное время суток, ставьте телефон в режим виброзвонка. Громкий звонок может привлечь внимание преступников. Старайтесь не привлекать внимание всякого рода темных личностей.

В общественном транспорте не вешайте мобильный телефон на ремень брюк. Очень часто кражи совершаются не в безлюдном месте, а в транспорте в час пик и обнаружить потом преступника практически невозможно.

Без надобности не держите телефон в руках. Не стоит показывать его окружающим.

Если вы носите мобильный телефон на шейном шнурке, в общественном транспорте его стоит переложить во внутренний карман. Шнурок срежут так, что вы ничего не почувствуете.

В баре, кафе или клубе не выкладывайте аппарат на стол. Велика вероятность, что вы его забудете или телефон украдут.

Подобные правила касаются не только мобильных телефонов: не стоит также пересчитывать на виду окружающих деньги или перекладывать бумажник из одного кармана в другой.

Если вы все же стали жертвой карманников, то немедленно обращайтесь в полицию. Вероятность возвращения ваших вещей напрямую зависит от количества времени, которое прошло с момента преступления.