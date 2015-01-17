У москвички угнали Mercedes стоимостью 8 миллионов рублей

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У 28-летней москвички угнали автомобиль Mercedes-Benz за 8 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Накануне в полицию поступило сообщение от молодой женщины о том, что в период с 14 января до 16 января 2015 года неизвестные совершили кражу ее автомобиля Mercedes-Benz, после чего скрылись. Автомобиль был припаркован возле ее дома на Ходынском бульваре.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск автоугонщиков.

Случившееся - далеко не первый случай кражи дорогих иномарок в Москве. Так в начале декабря у москвички угнали Toyota Land Cruiser за 3,5 миллиона рублей. В том же месяце у 36-летнего жителя столицы украли автомобиль "Ягуар" стоимостью 3,3 миллиона рублей. А в ноябре у безработного москвича угнали автомобиль Infiniti за 1,5 миллиона рублей.