Четыре человека госпитализированы после драки футбольных фанатов

Трое московских болельщиков и полицейский госпитализированы после драки футбольных фанатов, передает телеканал "Москва 24".

Потасовка произошла у стадиона в Воронеже перед встречей местного клуба "Факел" и столичного "Динамо". Затем во время матча зрители снова набросились друг на друга с кулаками. На поле даже полетели обломки кресел, а судье пришлось приостановить встречу и отправить игроков в раздевалки.

По словам очевидцев, были слышны хлопки, напоминающие выстрелы, а на поле взорвались несколько светошумовых гранат. Пострадали несколько зрителей. Нарушителей правопорядка разнимал ОМОН.

Полицейские задержали девять болельщиков, им грозит штраф.

После потасовки матч возобновился. "Факел" победил "Динамо" со счетом 2:1.