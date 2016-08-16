Четыре афериста получили срок за хищение 17 млн рублей у строительной компании

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Четырех участников ОПГ приговорили к лишению свободы за хищение 17 миллионов рублей у строительной компании, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Злоумышленники, представившись сотрудниками одной из строительных фирм, заключали с фирмами подложные договоры подряда. В итоге одна компания перечислила на счет мошенников более 15 миллионов рублей, а другая – свыше двух миллионов рублей.

Деньги были похищены, а договоры так никто и не выполнил.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Преступников задержали, а суд вынес им обвинительный приговор. Фигуранты дела проведут в исправительной колонии от 1,5 до 3,5 лет.

В 2015 году количество случаев мошенничества в столице выросло на 32 процента, а за три месяца этого года рост уже составил 21 процент.

В прошлом году было зафиксировано 19,9 тысячи случаев мошенничества, из них на 2419 завели уголовные дела. В этом году уже совершено 3,159 тысячи таких преступлений. В общей массе преступлений мошенничества составляют 10,2 процента.