Задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать семь помещений в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался продать по поддельным документам семь помещений в центре столицы. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 57-летний уроженец Средней Азии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что в полицию с заявлением о мошеннических действиях обратилась женщина, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Она сообщила, что в течение длительного времени сдает в аренду семь принадлежащих ей помещений, расположенных на территории Центрального округа.

Однако недавно ей стало известно, что неизвестное лицо, подделав ее подпись, заключило подложный договор купли-продажи и обрело право собственности на указанную недвижимость.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с соучастниками подделали договор купли-продажи жилплощади заявительницы, согласно которому один их них становился собственником недвижимости. После подделки документов было размещено объявление в интернете о продаже данных помещений.

Одна из покупательниц увидела данное объявление и объявление поданное законной владелицей. Решив уточнить причину в разнице цены, она связалась с заявительницей, благодаря чему и стало известно о факте мошенничества.

В момент передачи денежных средств в офисном помещении в Большом Тишинском переулке полицейскими был задержан подозреваемый. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.