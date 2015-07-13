Вооруженная женщина ограбила кредитную контору на севере города

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На севере Москвы женщина с пистолетом и в медицинской маске ограбила кредитную фирму на севере города. Вооруженное нападение произошло накануне приблизительно в 14 часов 23 минуты по московскому времени. Личность преступницы до сих пор не раскрыта.

Женщина похитила из кредитной организации 42,5 тысячи рублей. Как сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции, сейчас проводится комплекс мероприятий направленных на розыск и задержание подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее m24.ru сообщало, что на юге Москвы неизвестный в маске украл из сейфа банка более 9 миллионов рублей. Полицейские установили, что в помещение банка вошел неизвестный мужчина с капроновым чулком на голове. Угрожая кассиру пистолетом, грабитель забрал из сейфа крупную сумму денег и скрылся.

Напомним, что в середине июня на юге Москвы четверо неизвестных в масках, угрожая продавцам пистолетом, разбили витрины, забрали драгоценности и скрылись. Как сообщал телеканал Москва 24, преступление произошло на Пролетарском проспекте в районе станции метро "Кантемировская". В городе был введен план "Перехват".