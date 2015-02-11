Полиция СВАО закрыла подпольный игровой клуб, замаскированный под салон красоты

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На северо-востоке столицы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Нелегальное заведение располагалось в подвале жилого дома по улице Коминтерна, дом 26, под вывеской салона красоты. В помещении за двумя металлическими дверями размещалось более 30 игровых аппаратов консольной модели, для использования в игре "Gamenator", за которыми в момент проверки играли 12 человек, преимущественно пожилого возраста.

По результатам прокурорской проверки все игровое оборудование изъято и направлено для проведения экспертизы и расчета извлеченного организаторами дохода, для последующего решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время устанавливаются организаторы азартных игр.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".