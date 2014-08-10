В парке Горького мужчину ранили ножом в живот

Фото: M24.ru

В парке имени Горького молодой человек получил ранение ножом в живот в ходе конфликта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МВД России.

"В ночь на субботу, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении 20-летнего жителя Ставрополья по улице Крымский вал, дом 9, на территории ЦПКиО", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемый в нападении был задержан спустя 10 минут после инцидента. Полицейские установили, что мужчина нанес удар ножом своему оппоненту во время ссоры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".