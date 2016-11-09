Злоумышленник с помощью похищенного телефона снял 400 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, которого подозревают в хищении мобильного телефона и денежных средств у пассажирки маршрутного такси, сообщает Агентство "Москва".

По словам потерпевшей, после поездки в маршрутном такси она обнаружила пропажу дорогостоящего мобильного телефона. А в течение следующего часа с ее счета пропало более 400 тысяч рублей.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Бурятии. Он незаметно вытащил из сумки девушки телефон и с его помощью похитил денежные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.