09 ноября 2016, 23:35

Безопасность

Злоумышленник с помощью похищенного телефона снял 400 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, которого подозревают в хищении мобильного телефона и денежных средств у пассажирки маршрутного такси, сообщает Агентство "Москва".

По словам потерпевшей, после поездки в маршрутном такси она обнаружила пропажу дорогостоящего мобильного телефона. А в течение следующего часа с ее счета пропало более 400 тысяч рублей.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Бурятии. Он незаметно вытащил из сумки девушки телефон и с его помощью похитил денежные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

