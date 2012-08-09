Полицейские не нашли бомбу в торговых центрах на севере Москвы

ИТАР-ТАСС

В полицию поступила информация о заложенном взрывном устройстве в торговом центре Восточного Дегунино на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"Неизвестная женщина около 18:00 позвонила в отделении полиции и сообщила о заложенном в торговом центре Восточного Дегунино взрывном устройстве", - сообщил собеседник агентства.

Сотрудники полиции обследовали каждый из пяти торговых центров, расположенных в районе. Взрывных устройств обнаружено не было.

Это уже не первое подобное сообщение за четверг. Ранее неизвестный сообщил, что бомба заложена на Северном речном вокзале, расположенном на Химкинском водохранилище. Полицейские обследовали здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств не обнаружили.