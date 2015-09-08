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На северо-западе Москвы оперативники задержали подозреваемых в совершении более 35 квартирных краж, сообщает пресс-служба главка столичной МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о квартирной краже. По словам потерпевшей, в ее квартиру, расположенную в районе Северное Тушино, путем взлома форточки пластикового окна, проникли неизвестные и похитили ювелирные украшения, денежные средства и шубу.

Общий материальный ущерб составил около 113 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на Волоколамском шоссе были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные уроженцы Восточной Европы от 27-ми до 34-х лет.

Полицейские установили, что на счету задержанных более 35 аналогичных преступлений, ущерб от которых свыше 5 млн рублей. Кражи злоумышленники совершали путем отжатия оконных рам в квартирах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.