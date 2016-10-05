Охранники одного из сетевых магазинов избили покупателя

[BR}Полиция выясняет обстоятельства конфликта между покупателем и охранниками столичного сетевого магазина, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в магазине "Ашан", расположенном в торговом центре на улице Вавилова. По словам пострадавшего, после отказа показать ЧОПовцам сумку и кассовый чек сотрудники магазина начали его оскорблять, в результате чего завязалась потасовка.

Когда охранники поняли, что подозрения оказались ошибочными, они отпустили покупателя. После инцидента мужчина снял побои и написал заявление в полицию.