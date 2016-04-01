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Происшествия

01 апреля 2016, 18:02

В столице растет число интернет-мошенничеств

полиция криминал уголовные дела мошенничества

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В 2015 году количество случаев мошенничества в столице выросло на 32 процента. С начала этого года рост уже составил 21 процент, сообщает ТАСС.

В 2014 году было зарегистрировано 15 тысяч случаев мошенничества, а в 2015 – 19,9 тысячи, из них на 2419 завели уголовные дела. В этом году уже совершено 3,159 тысячи таких преступлений.

По словам замначальника управления уголовного розыска столичной полиции Станислава Тяпкина, в общей массе мошенничества составляют 10,2 процента. Больше всего этот вид преступлений распространен в интернете.

"В текущем году таких преступлений зарегистрировано 1113. Кроме того, 137 преступлений зарегистрировано в сфере телефонного мошенничества", – сказал Тяпкин.

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Также часто злоумышленники продают под видом высокоэффективных лекарств различные БАДы."Не менее популярным является мошенничество, связанное с лечением и исцелением по телефону магами или экстрасенсами. В текущем году уже зарегистрировано 59 подобных преступлений, 8 из которых раскрыто", - отметил замначальника уголовного розыска.

Он также добавил, что с начала года зарегистрировано 34 квартирных мошенничества, из 8 раскрыто.

Как ранее сообщало m24.ru, уровень преступности в Москве по итогам 2015 года снизился. В столице сократилось количество убийств, меньше стало краж, изнасилований, разбойных нападений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья и других преступлений.

В целом столичная полиция увеличила раскрываемость преступлений в 2015 году на семь процентов по сравнению с 2014 годом.

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