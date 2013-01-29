Тело полицейского нашли в машине на северо-востоке Подмосковья

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Накануне в автомобиле Nissan Patrol, припаркованном в поселке Монино Щелковского района, обнаружили тело инспектора полка ДПС ГУ МВД РФ по Москве. Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не зафиксировали. По предварительной версии, полицейский отравился неизвестным веществом.

"По данному факту организована доследственная проверка", – сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Для установления точной причины смерти решено провести судебно-медицинское исследование. Образцы крови погибшего направлены на химический анализ для установления наличия в организме мужчины психотропных, наркотических и иных сильнодействующих веществ.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.