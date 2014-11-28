Полицейские сделали виртуальный альбом из селфи с мамами

Фото: vk.com/mvd

В честь Дня матери российские полицейские собрали виртуальный альбом с селфи, на которых они запечатлены со своими мамами. Посмотреть фото можно на страничке МВД России в "Одноклассниках", передает пресс-служба ведомства.

Акция началась в начале недели. В ее рамках сотрудники полиции должны были просто прислать фото, но в итоге обычные фотографии превратились в поздравительные открытки. Почти на всех полицейские оставили пожелания своим матерям.

В пресс-службе отметили, что всего поступило более двух тысяч фотографий из разных регионов. Самые необычные селфи войдут в альбом, который разместят в День матери на сайте ведомства.

Помимо этого, в преддверии Дня матери, который отмечается 30 ноября, руководители подразделений МВД направили благодарственные письма матерям молодых сотрудников.

Отметим, что это не первый конкурс селфи в МВД. К примеру, в преддверии Дня семьи любви и верности сотрудники правоохранительных органов присылали фотографии "незабываемых моментов из жизни полицейских семей". Победителя поощрил Общественный совет при МВД.