На столичном ипподроме пройдут показательные выступления русских троек

Московский ипподром приглашает на выступления русских троек

Центральный Московский ипподром приглашает всех желающих на показательные выступления русских троек. Мероприятие начнется сегодня в 13.00, вход - свободный, сообщает телеканал "Москва 24".

Зрители смогут не только посмотреть на заезд лошадей, но и лично прокатиться в экипаже. Участие в мероприятии примут 5 троек из нескольких регионов России. Искусные наездники продемонстрируют гостям фигурную езду.

Помимо одиночных заездов также будут проведены групповые, где можно будет наблюдать абсолютную синхронность троек во время сложных маневров. По итогам вручат награды лучшему наезднику и коннозаводчику.